عم الشهيد مصطفى عبدالرازق: عائلتنا قدمت شهداء في حرب الاستنزاف |فيديو

قال اللواء نور عبدالرازق عم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرزاق، إن الرائد أستشهد أثناء مطاردة عنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا في محافظة أسيوط، حيث كان العنصر خطيرا ومسجلا على مستوى الوزارة في الاتجار بالمخدرات.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية،: «هذه الواقعة كان لها أثر شديد على المواطنين في أسيوط وسوهاج، فقد كان من الشخصيات الجميلة والشباب الخدوم الذي يؤدي على أكمل وجه ولا يقصر في خدمة المواطنين».

وتابع عم الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق: «صعيد مصر يعشق الشرطة ويعشق بلده، وعائلتنا قدمت شهداء في حرب الاستنزاف، وعندما علمنا باستشهاد الرائد مصطفى عبدالرزاق كان وقع الخبر علينا شديدا جدا، لكن ما يعزينا أنه في مكان أفضل عند الله، فقد احتسبناه شهيدا، وكان يوم وداعه مشهدا عظيما، فقد شيُع في جنازة عسكرية محترمة وفي وجود أبناء محافظتي أسيوط وسوهاج، وكلنا تحت أمر مصر».