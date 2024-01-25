عم الشهيد مصطفى عبدالرزاق: كان نموذجا مثالياً لخدمة المواطن المصري كضابط شرطة|فيديو

قال اللواء نور عبد الرزاق عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق، إن الشهيد مصطفى عبد الرزاق كان ضابط مباحث في محافظة أسيوط، وكلف من رؤسائه للقبض على أحد العناصر التي تتاجر في المخدرات، وأثناء تواجده في المأمورية والمعاملة مع المجرم تم إصابته واستشهد.

وأضاف نور عبد الرزاق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن استشهاد الرائد مصطفى عبد الرزاق في هذه الواقعة كان له أثر شديد علينا و على أهالي محافظة أسيوط، معلقاً:" الضابط مصطفى كان من الشباب الجميل و الذي يؤدي واجبه على أكمل وجه



وأشار عم الشهيد الرائد مصطفى عبد الرزاق إلى، أن الشهيد كان نموذجا مثالياً لخدمة مواطن المصري من خلال موقعه كضابط شرطة.