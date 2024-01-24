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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

إسعاف
إسعاف

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي في نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة، بطريق مصر أسيوط الغربي بجوار كارتة أسيوط.

 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم على الفور لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. 

تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

انقلاب ميكروباص طريق أسيوط الغربي

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