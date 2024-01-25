منظر مرعب.. موجات ضخمة تدمر منشأة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ |فيديو وصور

اجتاحت أمواج عاتية أجزاء من منشأة عسكرية أمريكية رئيسية في وسط المحيط الهادئ، ما تسبب في أضرار سيستغرق إصلاحها أشهرًا، وفقًا لتقرير الجيش الأمريكي.

أظهر مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، موجة مرعبة من المياه في جزيرة روي نامور، ثاني أكبر جزيرة في كواجالين أتول، والتي تستضيف موقعًا عسكريًا أمريكيًا لاختبار الدفاع الصاروخي الباليستي في جمهورية جزر مارشال.

وحطمت المياه المتدفقة الأبواب والنوافذ ودفعت الأثاث حول المنشأة عندما وصلت إلى ارتفاع السقف تقريبًا في الفيديو.

وسُمع صوت أحد الأشخاص وهو يصرخ قائلاً: ‘”خرج من هنا”، قبيل انقطاع التيار الكهربائي وحلول الظلام بالمنشأة في حوالي الساعة التاسعة مساء السبت.

في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، قال العقيد درو مورجان، قائد حامية الجيش الأمريكي في جزيرة كواجالين أتول (USAG-KT)، إن هناك إصابات طفيفة فقط من “الموجات الضخمة غير المتوقعة” التي اجتاحت النقطة الشمالية من الجزيرة الصغيرة.

لكن تقرير الجيش الأمريكي قال إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية كانت واسعة النطاق.

وقال الجيش الأمريكي: “مناطق متعددة في الجزيرة مغمورة بالمياه، المساكن ومجمع السيارات والمسرح والكنيسة الصغيرة بالجزيرة لحقت بها أضرار”.

وأضاف: “قد تستغرق عملية الإصلاح أشهرًا حتى تكتمل”.