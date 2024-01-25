لاعب الزمالك السابق: اتهام محمد صلاح بالتمرد عيب والشناوى غير موفق

وصف أشرف قاسم لاعب المنتخب الوطنى والزمالك الأسبق الاتهامات التى يتعرض لها محمد صلاح نجم الفراعنة بالهروب والتمرد بـ "العيب"، مطالباً الجماهير المصرية بالحفاظ على أسطورة الفراعنة.

وأضاف أشرف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" نتعرض لمشاكل كثيرة جيدة ولا أريد أن أكون قاسياً على اللاعبين، ولا يصح وصف لاعب كبير بقيمة محمد صلاح بالتمرد أو الهروب ومن العيب هذه الاتهامات ومن المفترض علينا أن نبروز هذه النجوم لأنهم يمثلونا فى كل مكان".

وواصل أشرف قاسم: "المفروض نحافظ على نجم كبير مثل محمد صلاح، ولا يصح ما يتعرض له من هجوم على السوشيال ميديا، وأرى أن محمد الشناوى غير موفق فى البطولة ولكن لن يدعى الإصابة".