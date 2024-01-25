بوابة التعليم الأساسي |ظهرت الآن نتيجة صفوف النقل 2024 .. اعرف درجاتك

تشهد الآن بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة .

حيث ظهرت الآن على بوابة التعليم الأساسي نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة ، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

بمجرد دخول الطالب على بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages ، يكون على الطالب إدخال البيانات المطلوبة الآتية :

الرقم القومي

المرحلة الدراسية

الصف الدراسي

العام الدراسي

الفصل الدراسي

الضغط على عرض النتيجة

ويجد الطلاب على بوابة التعليم الأساسي نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة ، نتائج سنوات النقل للصفوف الرابع ، الخامس ، السادس الإبتدائي ، والأول والثاني الإعدادي ، وذلك من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٢٥

وبعد إعلان نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages اليوم الخميس ، تبدأ المدارس في إتاحتها من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧

وقبل إتاحة نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages اليوم الخميس ، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن إتاحة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 عبر التليفون الارضي عن طريق الاتصال على 09000100 ، او بالتليفون المحمول على رقم 5757

وتظهر لكل طالب في قوائم نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages البيانات التالية :