عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمو بيكا لمنتقدي سبوع ابنته: ربن يديني والناس تتغاظ تاني

حمو بيكا
حمو بيكا

وجه مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة لزملائه منهم مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، مشيرًا إلى أنهم إذ اجتمعوا في أغنية واحدة سيحققون نجاحًا كبيرًا.

وقال حمو بيكا خلال استضافته مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج ورقة في ملف على قناة النهار: إحنا لو اجتمعنا إحنا التلاتة مش هيبقى فيه حد على الساحة لو مكنتش هتزلزل العالم بحق، أنا بقولهم إحنا لو اجتمعنا في أغنية، مصر مش هتسمع غيرنا تاني، إحنا عملنا أغاني كتير ناجحة ومنها شمس المجرة وصاحبي ده دراعي.

أما عن خلافاته السابقة معهم، أردف حمو بيكا: ممكن أرد عليهم، بس ردي بيبقى مش قصدي حاجة، وبيزعلوا مني ومبرضاش أرد غير في وقت معين وهما أخواتي وبحبهم.

وأضاف: كنت بعمل أغاني وبنام في الصحراء وكنت بشتغل نجار مسلح والأغاني بتاعتي شغالة وبردو وأنا سواق توكتوك ومسبتش التوكتوك وأنا ببيض محارة وبمشي في الشارع أسمع أغاني بتاعتي في الشارع.

كما وجه رسالة لكل منتقدي الاحتفال بسبوع ابنته، قائلًا: ربنا يديني واعمل تاني والناس تتغاظ تاني، بس أنا مش بتعمد أضايق حد، وفيه ناس بتعمل أكتر من كده وبقول ربنا يديني وأعملها أكتر وأكتر وربنا بيديني، اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته.

واختتم حمو بيكا حديثه، قائلًا: اجري ورا حلمك عشان توصل، واشقى فيه، فيه ناس عاوزة يروحلها الرزق لحد البيت.

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسّام يقدم برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار، ويتذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

موضوعات متعلقة

كاظم الساهر يطرح يا وفية من ألبوم مع الحب

مش هكمل.. حمو بيكا يفجر مفاجأة حول مسيرته الفنية

هاني خليفة يشيد بموسيقى سعاد بوشناق في أول عمل يجمعهما

صور جديدة من كواليس عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

مش عايز حد يقلق|تسجيل صوتي لأحمد العوضي لطمأنة جمهوره بعد الوعكة الصحية

منير مكرم يستقبل عزاء والده غدًا بكنيسة مارجرجس بشبرا

وفاة والد منير مكرم .. تعرف على موعد الجنازة

14 فبراير.. عبد الباسط حمودة يحيى حفلًا بساقية الصاوى

ترشيحاتنا

نصار والمغربي في جولة لزيارة الأقسام بشبرا الخيمة وقليوب لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد .. موعد المباراة

الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف خطوط إمداد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة

مُتمنيًا لمصر الخير والرخاء|مجلس الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

مش عارفة أبص بالمراية.. صور صادمة لـ إليسا بسبب عمليات التجميل

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ