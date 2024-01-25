ناشر أردني: القاهرة للكتاب أحد أعرق المعارض العربية

أشاد ماهر كيالي الناشر الأردني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا:" معرض الكتاب أحد أعرض المعارض العربية، وأنا من القلائل الذين واكبوه منذ بداية دوراته الأولى".

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”،: " المعرض شهد تطورا كبيرا، من حيث عدد المشاركين والمساحة والأهمية الكبرى التي يعول عليها معظم الناشرين المصريين والعرب".

وتابع ناشر أردني: "هناك ظاهرة جديدة يتحدث عنها الجميع وهي الذكاء الاصطناعي في ظل التأثيرات العالمية على صناعة النشر، ومازلنا في البدايات، والكل يتلمس طريقه لمعرفة الطريقة التي سيؤثر بها الذكاء الاصطناعي على عالم النشر".

وأكد: "آراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال مهمة جدا، لكن أنا كناشر متوجس من الذكاء الاصطناعي لأنه قد يمكن أحد الأشخاص غير الموهوبين أدبيا أو إبداعيا من كتابة رواية أو نظم قصيدة شعرية، فلا أحد يعرف حدود الذكاء الاصطناعي".