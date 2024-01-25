ارتفاع أسعار زيت كريستال في الأسواق.. تفاصيل

شهدت أسعار زيت كريستال زيادة بما يتراوح ما بين 9 إلى 39 جنيهًا وفقًا لحجم ووزن كل عبوة، بعد أن تمت زيادته مطلع الشهر الجاري.

سعر زيت الذرة كريستال حجم 0.75 لتر

أعلنت شركة آرما في بيان الأسعار الجديدة التي حصل عليها صدى البلد، زيادة سعر زيت الذرة كريستال حجم 0.75 لتر بنحو 9 جنيهات إلى 98.5 جنيه من 89.5 جنيه.

سعر زجاجة زيت الذرة كريستال 0.800 لتر

فيما ارتفع سعر زجاجة الذرة كريستال 0.800 لتر من 95 جنيها إلى 105 جنيهات وبواقع 10 جنيهات للعبوة.

سعر زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر

فيما تم تطبيق زيادة بإجمالي 39 جنيهًا للعبوة زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر من 390 جنيها لـ429 جنيها في الوقت الحالي.

سعر زيت عباد كريستال

وارتفعت عبوات زيت عباد كريستال بنحو 10 جنيهات في العبوة 0.800 لتر من 80 جنيها إلى 90 جنيها.

وارتفعت زجاجة عباد كريستال 1.6 لتر بنحو 20 جنيها من 155 إلى 175 جنيها، وبنحو 55.5 جنيه في زجاجة الزيت 5 لترات لتصل إلى 520.75 جنيه.