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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي يشن هجوما حادا على ميدو بعد سخريته من صلاح

صدى البلد


شن الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، هجوما ناريا على أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، بعد انتقاده لقائد منتخب مصر محمد صلاح خلال خضوعه للبرنامج التأهيلي من الإصابة التي لحقت به في كأس أمم أفريقيا 2023.
 

قال إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" محمد صلاح بدأ مرحلة التأهيل، وإن شاء الله يرجع أقوى، وإللي يعرف محمد صلاح يعرف دوره الذي يقوم به في المنتخب".


أضاف إيهاب الكومي:" محمد صلاح نزل تويتة بيعلن من خلالها بدء مرحلة التأهيل ويؤكد على حبه لمصر، إحنا كمان بنحبك يابو صلاح، حقي انتقدك فنيا، لكن أهدم فيك لا يصح".


أشار إيهاب الكومي:" هناك تويتة لـ ميدو وصلاح يتمرن، معلقا عليها بألفاظ خارجة، النجم يا ميدو لابد أن يكون قدوة للشباب الصغار، محمد صلاح عف اللسان ما بيطلعشي من لسانه إلا كل لفظ طيب يتعلم منها النشئ الصغار".


تابع إيهاب الكومي :" لماذا تخرج في برامج حوارية يا كابتن ميدو وتقول ألفاظ خارجة، هل تهدم في صلاح، انت صاحب التاريخ الكبير، واتحاد الكرة فاشل ولا يستطيع إدارة الأزمة، لكن أنت نجم ولا يصح لفظ مثل هذا.. أشطب عليه".


أوضح إيهاب الكومي:" محمد صلاح الذي تسخر منه، انت لعبت لأندية أوربية كبيرة، لو عندك ثقافة الاستمرار، وهذا هو الفارق بينك وبين صلاح، اكتفيت بمراحل صغيرة ورجعت لمصر مرة ثانية".


واصل إيهاب الكومي:" بالنظر في تاريخ كابتن ميدو وتاريخ صلاح، ميدو لعب في الزمالك وسجل 3 أهداف، احترف في الدوري البلجيكي، وانتقل إلى أياكس الهولندي وكانت أهم المحطات، وانتقل معار إلى سيلتا فيجو الإسباني، وانتقل بشكل نهائي إلى أولمبيك مارسيليا ولعب في دوري أبطال أوروبا، ثم انتقل إلى روما ولم يسجل أي هدف، وبعدها إلى توتنهام، ورجع إلى ميدلزبره ثم ويجان.. العديد من الأندية".


أكمل إيهاب الكومي:"أرقام ميدو.. لعب 276 مباراة سجل فيها 86 هدف، وهو رأس حربة صريح، مع المنتخب شارك في 51 مباراة سجل 19 هدفا، توج بالدوري الهولندي والسوبر والكأس الهولندي، ومع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2006، إلى جانب لقطته الشهيرة مع كابتن حسن شحاتة، لا أقلل من أحمد حسام ميدو، لكن أقارن بين نجم ونجم".


شدد إيهاب الكومي:" محمد صلاح على الطرف الآخر..هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، الأرقام تتحدث عن نفسها، لعب 382 مباراة، سجل 204 هدفا، منهم 151 هدف في الدوري الإنجليزي، مع منتخب مصر شارك في 98 مباراة سجل 56 هدف، وصل لنهائي أمم أفريقيا مرتين، ولعب كأس العالم وفي الأولمبياد".


أكد إيهاب الكومي:" إللي عاوز أقوله لـ كابتن ميدو أنت نجم وقدوة للشباب، على المستوى الشخصي لا تحب التجريح، لكن كنت لا أتمنى ذلك في هذا التوقيت، ثم بعد ذلك صفي الحسابات مع اتحاد الكرة كيفما تشاء، حزين لقول هذا الكلام، يجب علينا أن نقف خلف منتخبنا".


أتم إيهاب الكومي:" قال ميدو في تويتة أخرى.. كنت بهزر يا جماعة، وعلى فكرة أنا كنت بهزر يا كابتن ميدو، ماكنتش بتكلم جد".
 

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