أجرأ الإطلالات.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تصدرت نانسي ابنة الفنانة رانيا يوسف تريند السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، بسبب إطلالاتها الجريئة علي السوشيال ميديا .

وتعتمد نانسي بظهورها بملابس مثيرة وكانت آخرها في حفل توزيع جوائز Joy Awards التي أثارت فيه جدلا كبيرا.واختارت نانسي فستانا أسود اللون مبطن بقماشة لون الجسم وفتحة طويلة يشبه فستان ظهرت به عارضة الأزياء كايلي جينر عام 2022، وكان من تصميم Thierry Mugler لمجموعة شتاء وخريف 1999.

كما تعتمد نانسي ابنة رانيا يوسف والمنتج محمد مختار في ظهورها علي إطلالات جريئة حيث ظهرت بفستان والدتها الذي أثار الجدل بدون بطانة.

ومن إطلالات نانسي المثيرة هي اعتمادها علي الفساتين الدانتيل والمكشوفة

وإليكم صور نانسي ابنة رانيا يوسف