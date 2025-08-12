رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة

أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أنه يتم التركيز في الوقت الراهن على تعزيز وتوسيع قاعدة ملكية الشركات .

وقال أحمد الشيخ في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" نخطط لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة على غرار ما يحدث في الأسواق العالمية".



وتابع أحمد الشيخ :" خلال الشهر والنصف الماضيين شهدنا دخول 4 طروحات جديدة في البورصة المصرية ".



وأكمل احمد الشيخ :" البورصة المصرية جاهزة لاستقبال أي طروحات جديدة في الوقت الراهن ".



ولفت أحمد الشيخ :" الطروحات الحكومية الجديدة تمثل دفعة قوية لرأس المال السوقي للبورصة ".