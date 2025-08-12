رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال

أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن الوصول لأعلى قمة تاريخية يعكس تضافر جهود الدولة ودعمها المستمر لسوق المال.



وقال أحمد الشيخ في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"البرنامج الاقتصادي للدولة ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ".



تابع أحمد الشيخ :" تم وضع خطة طموحة لتطوير البورصة المصرية مع نهاية أغسطس 2023 ".



وأكمل احمد الشيخ :" الاستراتيجية الخاصة بالتطوير تشمل 31 هدفا تتماشى مع احتياجات سوق المال ".

ولفت أحمد الشيخ :" نجاح البورصة الحالي ينسب إلى جميع أجهزة الدولة بقيادة هيئة الرقابة المالية ".

