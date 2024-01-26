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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العباية حكاية.. إلهام شاهين بإطلالة تشعل السوشيال ميديا بالأردن

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور  جديدة لها أثناء تواجدها في الأردن.

 

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة أنيقة بملابس عربية أنيقة تشبه العباية  مناسب بحضورها منتدي التواصل الاجتماعي العالمي 

 

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياج هادئ وبسيط مناسب لاطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها.

 

وانهالت عليها التعليقات وكانت أبرزها العباية حكاية 

 

وكتبت إلهام شاهين  شكرا المملكة الأردنيه الهاشميه على جائزة الإنجاز مدى الحياه ..شكرا معالى وزير الإعلام الأردنى السابق محمد المومنى  .. شكرا د. أيمن إرشيد رئيس منتدى  التواصل الإجتماعي العالمى .. و شكرا لكل إعلامى و مثقف و تنويرى و فنان له دور إيجابى فعال و صادق و إنسانى فى المجتمعات  .. و أدعو الله أن يأتى يوم تتوحد فيه الأمه العربيه لنكون أكبر قوة العالم كله يعمل لها ألف حساب .. و يارب تتوقف الحروب و الصراعات .. و يعيش العالم كله فى سلام و أمان .
 

إلهام شاهين المملكة الأردنية الهاشمية الفنانة إلهام شاهين فنانة إلهام شاهين مكياج هادئ اطلالات

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