الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق هدنة 60 يوما
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
المهندس خالد عبد العزيز يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرم المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رائد الإعلام العربي الكبير شيخ الإذاعيين  فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك خلال فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن الإعلامي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، من القامات الإذاعية الكبيرة وتتلمذ على يديه أجيال عديدة من الإعلاميين، مضيفًا أنه لم يكن مذيعًا فقط بل كان معلمًا ورائدًا. 
من جانبه قدم الإعلامي الكبير فهمي عمر، الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، على تكريمه، مضيفًا أن الكلمات عاجزة عن وصف ما يشعر به. 
وشهدت ورشة العمل خلال المحاضرات التي تم تقديمها حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة»، مناقشات ثرية بين المحاضرين والمشاركين.
وقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، رئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق عضو اللجنة، وعادل ماهر، الخبير الإعلامي عضو اللجنة، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان.

