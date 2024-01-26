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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة «أطباء الإسكندرية» توقع الكشف على 2126 مريضا في سيوة

رئيس مدينة سيوة خلال
رئيس مدينة سيوة خلال تكريم القافلة

أعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة عن انتهاء فاعليات قافلة نقابة أطباء الإسكندرية بالتعاون مع جمعية الليدرز الطبية والخدمية ومؤسسة عبد الوهاب ومؤسسة بنك الدواء وجمعية الروان والإسكندرية ومركز الإسكندرية لطب الأطفال ولجنة مصر العطاء المجانية وتم تكريم المتطوعين المشاركين في القافلة والتي تمت برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمنطقة الغربية العسكرية.

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وأوضح أن القافلة قامت خلال زيارتها للواحة على مدار ٣ أيام بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات على المواطنين بمستشفى سيوه المركزي وصرف الأدوية بالمجان ووقعت القافلة الكشف الطبي على عدد 2126 حالة في جميع التخصصات" الجلدية 191- الباطنة 343- الأطفال 250- النفسية والعصبية 43 - أنف واذن210- الأسنان 178- الجراحة العامة 186- عظام 312- الرمد 413- المعمل 740 "
وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر لمسئولي القافلة لما قدمته القافلة من خدمات طبية متميزة لأبناء الواحة وقدم رئيس المركز درع المركز للدكتور عبد المنعم فوزي والدكتور محمد الألفي والدكتور بيومي غريب تقديرا للجهود المبذوله خلال فترة القافلة فيما قام الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية والدكتور محمد الألفي بتقديم درع النقابة وجامعة لليدرز إلى رئيس المركز
جدير بذكر أن القافلة ضمت عدد ٨٣ أستاذ ودكتور وممرضين ومتطوعين في تخصصات طبية مختلف.

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