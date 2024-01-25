ماعز وأعلاف ومواد غذائية لـ 50 أسرة بمطروح.. صور

أكدت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع المحلي بالإسكندرية عن توزيع مساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجا بقري سيدي براني بمحافظة مطروح.



وأضافت أن المساعدات تضم العديد من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل من بينها توزيع ماعز على عدد 50 أسرة بالإضافة إلى توزيع أعلاف تكفي لمدة 3 أشهر مع دعم الأسر بعدد 100بطانية و100شنطة غذائية مع توفير عدد 50 شنطة إسعافات أولية وإنشاء آبار نشو لاستخدامات الشرب

وأوضحت أنه تم وضع معايير الاختيار من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ودعم اللواء آمون أبو عمر رئيس الجهاز ودعم كامل بالفرق المشاركة في الخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في الفترة الماضية بتوفير عدد من المواد الغذائية بمناطق جنوب سيدي براني وخاصة منطقة الإقعرة في صحراء مطروح،

وأوضحت رضوان أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، وهي مناطق تجمعات ابوميلاد ومنها منطقة عريضة والجرجوب وعراضه والشيخ وأولاد مسعود جنوب صحراء سيدي براني.

حضر التوزيع المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعميد ياسر عامر رئيس مجلس مدينة سيدي براني.

توزيع ماعز بمطروح