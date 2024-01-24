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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

مديرية الصحة بمطروح
مديرية الصحة بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح، استعدادًا لإحتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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واضاف على  رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، واكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض بأقسام الطوارئ طوال فترة الاحتفالات بثورة 25 يناير ، وعيد الشرطة لاستقبال أى حالات مرضية .

و اكد  وكيل وزارة الصحة علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية .

واشار"سالم" إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة  وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .
وأشار علي استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الإحتفالات بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، للتأكد من انتظام سير العمل .

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