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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة مطروح: لم نرصد أبونهيف في إبل الصحراء الغربية

ابل مطروح
ابل مطروح

أصدرت محافظة مطروح بيانا توضيحيا بشأن ظهور أمراض فى الأبل، رداً على ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور مرض علي الإبل ونفوق بعضها في المحافظة.

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على الفور وجه اللواء خالد شعيب محافظا مطروحا لمديرية الطب البيطري بتشكيل لجنة ومعاينة على أرض الواقع وعرض تقرير، وتبين أنه لم يتم رصد أي انتشار لأي أمراض بالإبل.

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه تم تشكيل لجنة انتقلت على الفور إلى منطقة الشكوى بقرية العميد بالكيلو 73 بالحمام بناء على تكليف محافظ مطروح لفحص وبحث الشكوى والاستفسار عن مرض بالإبل يسمي لدي البادية (ابونهيف) وقد قامت اللجنة بمقابلة صاحب المنشور، الذي أفاد بأنه قد قام بنقل هذه الصور من أحد مواقع التواصل الاجتماعي الليبية وقام بإعادة نشرها مرة أخرى بقصد التوعية للمربيين في حال حدوث هذا المرض في المنطقة أو المحافظة، علما بأنه يتم إجراء تقص شهري من إدارة الابيديميولوجي بالمديرية عن الأمراض الوبائية ولم يتم رصد اشتباه لأي مرض.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية الطب البيطري في المتابعة العاجلة للشكوى في إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية بمطروح والحفاظ عليها.

 

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