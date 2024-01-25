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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وبرفقته جمال قنديل، مدير عام التعليم العام، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

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ووجه مدير المديرية جميع المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بالتحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب، فيما وجه المصححين بالالتزام بنموذج الإجابة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

وأكد وكيل وزارة تعليم مطروح أن المديرية لن تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به على أكمل وجه.

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