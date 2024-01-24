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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمدينة براني في مطروح

توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية بمطروح

أكد المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد بمطروح، على توجيه المحافظ بالدعم المستمر للمحافظة بشكل عام، وسيدي برانى بصفة خاصة.

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وأشار "السنيني"، خلال توزيع إحدى الجمعيات لتنمية المجتمع، عددا من المساعدات الاجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة برانى إلى المجهودات التى تقوم به الجمعية من تقديم مساعدات عينية للأسر الأكثر أحتياجاً.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعميد ياسر عامر رئيس مجلس مدينة سيدى برانى والدكتورة رانيا راضون رئيس مجلس إدارة الجمعية وسناء بدر عضو مجلس إدارة جمعية أصول.

من جانبه، أكد العميد ياسر عامر، رئيس مجلس مدينة سيدى برانى، على الدعم المستمر من خلال دعم المرأة في مناطق متفرقة بسيدي برانى.

وأعرب النائب عبد الكريم قاسم عضو مجلس الشيوخ السابق عن شكره وتقديره للمجهودات بمناطق تجمعات ابوميلاد جنوب سيدى برانى بتقديم مواد غذائية ومشروعات صغيرة مثل مشروعات تربية الماعز والوصول لهذه المنطقة. 

كما قدم الشكر للقيادة السياسية وما تشهده هذه المنطقة من إنشاء قري سكنية للاستقرار من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي تساعد على تحقيق التنمية.
 

توزيع مواد غذائية بمطروح
توزيع مواد غذائية بمطروح
توزيع مواد غذائية بمطروح
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