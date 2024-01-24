تعليم مطروح يبحث مواجهة ظاهرة التسرب من المدارس

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية بصدد اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي مع استئناف مبادرة ( اتعلم.. اتحصن ) للاخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والرائدات الصحيات والتي تم تدشينها العام الماضي.

وأضاف أنها تشمل دورات تدريبية مكثفة وورش عمل تستهدف التبصير بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها وذلك استمراراً لمنظومة التعاون الإيجابية بين التربية والتعليم والأزهر والمديرية الصحة والمجلس القومي للسكان وذلك وفق توجيهات قائد الأقليم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وعقد إسماعيل جاتو وكيل المديرية إجتماعا مع لجنة مواجهة التسرب التعليمى بديوان تعليم مطروح بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إيهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية وأسماء صبري موجه عام التربية النفسية ومحمد عزت مدير إدارة الاحصاء وأحمد عبدالحفيظ عضو إدارة شئون الطلاب وأحمد درويش عضو مركز المعلومات .

وأشار إلى أن تعليم مطروح أعد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل كافة المتسربين من التعليم خاصة بالمرحلة الاعدادية مشيراً أنه سيتم التحرك من هذا المنطلق لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي ومن خلال استمرار تفعيل المبادرة والتي تم تدشينها العام الماضي والتي جاءت نتائجها إيجابية من خلال المؤشرات القياسية التي قامت بها إدارتي التعليم الابتدائي والإعدادي وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح أن استمرار المبادرة ومواصلة تنظيم ورش العمل التبصيرية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالطالب علمياً وثقافياً واجتماعياً وحمايته من اخطار التسرب التعليمي كذلك تعريف الاخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الريفيات بالدور المنوط بهم لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة التسرب بالإضافة إلي تنمية مهارات الاخصائي الاجتماعي في دراسة الظواهر الاجتماعية والتعرف علي أسبابها وطرق علاجها وتنمية مهاراتهم في سبل التواصل والاتصال مع المجتمع الخارجي للحد من ظاهرة التسرب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن ورش العمل ستتم تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية وإدارات التدريب والتعليم الابتدائي والاعدادي والعلاقات العامة والإعلام و يتم تنفيذها للوقوف علي اسباب التسرب التعليمي وكيفية مواجهة حالات التسرب وبحث الاسباب التى تؤدى إلى هذه الظاهره وخطط العلاج القادرة علي الحد بصورة كبيرة من تلك الظاهرة .