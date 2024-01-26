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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه مطروح: إعادة تأهيل محطات إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم الصغير

رئيس شركة مياه مطروح
رئيس شركة مياه مطروح يتفقد محطة واحة الجارة

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن شركة مياه مطروح تقوم بإعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم الصغير بسيوة والتي تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠٠ م3/ يوم بتكلفة 30 مليون جنيه وذلك لخدمة أهالي القرية والبالغ عددهم 700 نسمة.

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وأضاف إلى إعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور والتي تعمل بطاقة إنتاجية 5000 م3/ يوم بتكلفة 30 مليون جنيه والتي تخدم مدينة سيوة.
واوضح إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد والتلوث وتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي للمواطنين والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث إن المياه تتضمن خصائصها ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها حيث تقوم المحطات بإزالة هذه العناصر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب حفاظا على صحة أهالي مدينة سيوة وحرصا على تقديم أفضل الخدمات لهم.


واشار  أنه يتابع باستمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة بالمحافظة وأنه يسعى لتنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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