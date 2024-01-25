محافظ مطروح يُوجّه برفع آثار تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي وداخل المدن

تيسيرًا على المواطنين

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع فوري لأي آثار تراكمات لمياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن تيسيرًا على المواطنين.



وأكد ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأي طوارئ

كما وجه محافظ مطروح لشركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولا بأول

نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط الأمطار، مع متابعة سيولة مرات السيول وعدم وجود أي عوائق،

حيث كثفت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع مجلس مدينة العلمين جهود رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي خاصة أمام قرية سيدي عبد الرحمن لتيسير حركة السيارات.