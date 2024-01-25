عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسيرًا على المواطنين

محافظ مطروح يُوجّه برفع آثار تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي وداخل المدن

رفع تجمعات مياه الامطار
رفع تجمعات مياه الامطار

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع فوري لأي آثار تراكمات لمياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن تيسيرًا على المواطنين.


وأكد ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأي طوارئ
كما وجه محافظ مطروح لشركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولا بأول
نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط الأمطار، مع متابعة سيولة مرات السيول وعدم وجود أي عوائق،
حيث كثفت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع مجلس مدينة العلمين جهود رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي خاصة أمام قرية سيدي عبد الرحمن لتيسير حركة السيارات.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

ترشيحاتنا

وزير الدفاع العراقي: قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب التحالف الدولي

بيان عاجل من أمريكا قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

ردًا على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا|مصطفى بكري يُوجّه رسالة نارية لـ «نتنياهو»|فيديو

صحف عبرية: نتنياهو يخلق الأعداء لشن حرب بالمنطقة

الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية بالقانون

بعد تصريحات نتنياهو .. أمريكا : قطر شريك إقليمي أساسي لا يمكن استبداله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارفة أبص بالمراية.. صور صادمة لـ إليسا بسبب عمليات التجميل

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ