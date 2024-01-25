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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"يوم في حب مصر".. فريق طبي متميز يصل مطروح للقضاء على قائمة الانتظار

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال استقبال الفريق الطبى

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه أعضاء الطب العلاجي بالمديرية والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي لاستكمال أعمال القضاء على قائمة الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام للقضاء علي قوائم الانتظار من الحالات المؤجلة على مدار يومين والتي تم توقيع الكشف عليها سابقا وتحدد لها موعد سابق وأنهت كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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وأشار "سالم" أن القافلة تستمر لمدة يومين الخميس والجمعة 25-26 يناير الجاري.


وتأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات وإيجاد حلول غير تقليدية، بالتعاون مع القطاع غير حكومي من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين من أطباء مطروح وتحت رعاية ودعم وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين خاصة في الإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية وتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح، مع تكثيف وتكاتف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم وتيسيرا على مرضى جراحات الأنف والأذن والحنجرة وللقضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية اللازمة والمؤجلة.


وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح وعدد من الأطباء الاستشاريين وإخصائي الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومي من أبناء محافظة مطروح على إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء على قوائم الانتظار.


وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم استدعاء الحالات المؤجلة والتي سبق لها الكشف حسب الكشوف الموجودة بقسم الأنف والأذن أيام الثلاثاء والأربعاء الماضيين لإنهاء إجراءات الدخول ومراجعة الفحوصات وتحديث التحاليل وخطابات التأمين الصحي اللازمة لإتمام الجراحة، وتم تقسيم العدد النهائي إلى مجموعتين على مدار يومي عمل لإجراء العمليات وليس توقيع الكشف على حالات جديدة.


وتم حجز المجموعة الأولى يوم أمس الأربعاء ودخول العمليات اليوم الخميس.
ويتم حجز المجموعة الثانية اليوم الخميس ودخول العمليات غدا الجمعة.


ويتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المتميز من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من القطاع غير حكومي من أبناء مطروح ولإدارة مستشفى مطروح العام وجميع العاملين وعلي رأسهم الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى وجميع من ساهم في إنجاح هذا العمل الرائع.

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