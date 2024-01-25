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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح وقائد المنطقة ومدير الأمن يضعون إكليلا على قبر الجندي المجهول

مطروح تحتفل باعياد
مطروح تحتفل باعياد الشرطة

احتفلت محافظة مطروح اليوم الخميس، الخامس والعشرين من يناير، بعيد الشرطة الذي يواكب الذكرى ٧٢ لمعركة الإسماعيلية وبسالة رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي عام ١٩٥٢ من أجل الحفاظ على كرامة المصريين.

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حيث قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء محمد هيثم حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية بحضور قيادات مديرية أمن مطروح وقوات الأفرع بالمنطقة الغربية العسكرية، بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ضحوا بكل نفيس وغال دفاعا عن وطنهم وحفظ أمنه واستقراره.
كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وذلك بالنصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن الجديد بالطريق الدولي الساحلي مرسي مطروح السلوم.
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في عيد الشرطة التهنئة للواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ولجميع قيادات ورجال الشرطة من ضباط وصف ضباط وجنود.
وأهدى محافظ مطروح في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الوطن، درع المحافظة لمدير الأمن تقديرا لجهود رجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن الداخلي والأرواح والممتلكات.
كما أهدى قائد المنطقة الغربية العسكرية درع المنطقة للواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بهذه المناسبة الوطنية.

مطروح تحتفل باعياد الشرطة
مطروح تحتفل باعياد الشرطة

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