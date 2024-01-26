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الإشراف العام
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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بدعم السياحة يجدد الرهان على عودة القطاع لريادته

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن قطاع السياحة في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية والتى دائما ما تسعر لإحداث نمو اقتصادي وإسراع عجلة التنمية المستدامة .


وأشار " يحيي" في تصريحات لصدى البلد إلى أن  توجيهات القيادة السياسية المصرية باستمرار تقدم الدعم لقطاع السياحة يجدد الرهان على هذا القطاع الهام، بشكل يضمن عودته وبقوة  ، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الاقتصاد القومي فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .

 

جدير بالذكر أنه شارك، أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة".


وتناولت الجلسة مناقشة كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط الترويج للسياحة في الأوقات غير المستقرة، وكيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في هذه الأوقات، وأهمية ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.


وأوضح أحمد عيسى أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.


وأضاف أن مصر حققت أيضاً نسبة زيادة 9 % خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023.


وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، مشيراً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى. 1.7 % بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح

عبد الفتاح يحيي قطاع السياحة السياحة الاقتصاد

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