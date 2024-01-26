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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقد نفذت طاقتي.. يورجن كلوب يكشف سبب رحيله المفاجئ عن ليفربول

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أعلن الإعلامي أحمد شوبير سب رحيل يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب شوبير :"يورجن كلوب: سبب رحيلي عن ليفربول ؟ لقد نفذت طاقتي ".

 

كلوب أعرب خلال تصريحات تلفزيونية، عن اعتذاره للتصريح السابق بشكل مفاجئ، مؤكدًا على التعاون مع منتخب مصر لضمان تعافي صلاح بأسرع وقت.

وكان يورجن كلوب قد أعلن عن عودة محمد صلاح قبل بيان اتحاد الكرة المصري.

 

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول

وجاءت تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كالاتي : 

لا أريد أن أكون جزءا من تلك المناقشة مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعبمجددا في أسرع وقت ممكن إن بقى هناك (يقصد كوت ديفوار) ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته.

قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده.

ما سأقوله واضح إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100% صلاح يريد ذلكونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق.

وحين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة (سمعت بأن هناك اتفاقا بين النادي ومنتخب مصر ولم أكن أعلن الأمر) أنا لدي الكثير من الأشياء لأفعلها والكثير من الأمور تدور في ذهني وفي بعض الأحيان أقول إنها ربما خطة أو هذاما سمعته.

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