26 مليون جنيه.. فيلم الحريفة يواصل حصد إيرادات موسم إجازة نصف العام

واصل فيلم الحريفة حصد إيرادات موسم إجازة نصف العام، منذ طرحه فى السينما بداية الشهر الحالى.



ورغم المنافسة القوية التى يشهدها الوسط السينمائى حاليا إلا أن الحريفة استطاع تصدر الايرادات بمبلغ 3 مليونا و91 الف جنيه مساء أمس الخميس.



ويصل فيلم الحريفة بهذا الرقم إلى ما يقرب من 26 مليونا و690 الف جنيه كايرادات فى هذا الموسم منذ طرحه يوم 4 من شهر يناير الحالي.









فيلم الحريفة

حقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 3,079,464 جنيه ، ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.



سبب تغير اسم فيلم الحريفة

وقال الفنان الشاب نور النبوي، إن فيلمه الجديد الحريفة كان يحمل اسم كابتن ماجد فى بداية التصوير.



وأضاف نور خلال لقائه ببرنامج الراديو بيضحك على راديو 9090 مع الإعلامية أسماء مصطفى أنه تم تغيير اسم الفيلم إلى الحريفة نظرا لأن هناك جيل جديد لا يعلم كابتن ماجد.



وتابع نور أنه يظن أن هذا هو السبب وراء تغير المنتج طارق الجنانيني للاسم والاستقرار على الحريفة ليكون هو الاسم التجاري له.



وعن حقيقة علاقة فيلم الحريفة بقصة حياة الكابتن الراحل محمود الجوهري أكد نور أن هناك فيلم آخر يحكى قصة حياة الكابتن الراحل محمود الجوهري مع المنتج طارق الجنانيني، وكان من المفترض تقديمه إلا أنهم قرروا تقديم الحريفة وتأجيل الفيلم الآخر.