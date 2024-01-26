العدل الدولية: قلقون من استمرار خسائر الأرواح في غزة

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوجو، اليوم الجمعة، يساورها قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

جاء ذلك ، خلال بداية، محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أن الوضع في غزة كارثي ويهدد الأمن والسلام في المنطقة.

وتتوقع رئيسة محكمة العدل الدولية، انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا بسبب استمرار الحرب.

وأشارت رئيسة محكمة العدل الدولية، إلى أن حق حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية مكفول.