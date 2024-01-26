بريطانيا: لجوء جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لن يساعد في وقف حرب غزة

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، أن لجوء جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لن يساعد بوقف الحرب في غزة.

وأكد أن هناك تقدم بشأن مفاوضات وقف القتال بغزة والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وأضاف كاميرون، أن فتح ميناء أسدود لتقديم المساعدات لغزة سيتطلب الكثير من الضغط .

وأوضح كاميرون، أنه على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مغادرة غزة لإتاحة الفرصة لحل الدولتين.

وأكد كاميرون على أن إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة وعليها تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.



وتابع كاميرون عن الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة في اليمن: "ضرباتنا ضد الحوثيين متناسبة وقانونية وضرورية".