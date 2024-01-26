صحف السعودية|صندوق الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار ..فرنسا تندد بقصف إسرائيل لمبني الأونروا.. تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

فرنسا تندد بقصف الإسرائيلي للمبني التابع للأمم المتحدة

تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

في الولايات المتحدة.. تنفيذ أول حكم إعدام باستخدام طريقة غاز النيتروجين

محكمة العدل الدولية تصدر حكمها على إسرائيل اليوم

نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عن عدة موضوعات محلية ودولية تهم الموطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن تنديد فرنسا بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، داعية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

كما نشرت صحيفة المدينة عن تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا أو 0.39 % إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.5 % إلى 76.95 دولار.

الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن توقع المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأ لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر - جبل اللوز)، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما نشرت الرياض عن تنفيذ أول حكم إعدام باستخدام طريقة غاز النيتروجين الجديدة ضد محكوم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة.

وتوفي كينيث يوجين سميث البالغ من العمر 58 عاما، مساء الخميس، في سجن بولاية ألاباما الأمريكية باستخدام ما يسمى "بنقص الأكسجة النيتروجيني"، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام، وهي منظمة تتتبع جميع عمليات الإعدام في أنحاء البلاد.

وأكد المدعي العام في ولاية ألاباما ستيف مارشال مساء أمس تنفيذ حكم الإعدام.

وأثناء عملية الإعدام، يستنشق الشخص غاز النيتروجين من خلال قناع الوجه -ما ينتج عنه الوفاة بسبب نقص الأكسجين. وكان خبراء حقوق الإنسان قد اشتكوا سابقا من أن هذه الطريقة لم يتم اختبارها وأن سميث قد يموت ميتة مروعة، ولا يفترض خبراء الأمم المتحدة أنه ثبت علميا أن استنشاق النيتروجين النقي لا يسبب معاناة خطيرة. وحاول محامو سميث وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى اللحظات الأخيرة، ومع ذلك، لم تستجب محاكم ألاباما ولا المحكمة العليا الأمريكية لطلباتهم كما طالب متظاهرون خلال الأيام الأخيرة حاكم ولاية ألاباما بالتدخل لوقف تنفيذ الإعدام .

وكانت محكمة قضت في عام 1996 بإعدام سميث، بسبب تورطه في "قتل مأجور"، قبل ثماني سنوات، وكان من المفترض أن يتم إعدامه بحقنة مميتة في عام 2022 . غير أن مسؤولي السجن لم يتمكنوا من حقن الإبرة الضرورية في ذراعه. وبعد عدة ساعات قضاها مقيدا بطاولة الإعدام، تم إعادته إلى زنزانته.

ولم تر المحاكم المحاولة الفاشلة في عام 2022 ولا إلى المخاوف بشأن الطريقة الجديدة كافية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين. وكان محامو سميث ذكروا أنه سيصبح مرشحا لنوع من الاختبار وأنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة، التي لم تجد إجابة.

وانتقد المحامون في التماسهم حقيقة أنه تم إجراء تغييرات على بروتوكول الإعدام، قبل بضعة أيام من الموعد المحدد. واعتبروا ذلك دليلا آخر على الكثير من الشكوك بشأن الإعدام بغاز النيتروجين.

غير أن محكمة الاستئناف في ألاباما رفضت التحفظات أمس الأول الأربعاء، ولم يتمكن سميث من أن يثبت أن الإعدام يشكل "عقوبة قاسية وغير عادية"، حسب قرار المحكمة.

ورفضت المحكمة العليا طلبا مماثلا، دون الإفصاح عن أسباب الرفض.

ونشرت صحيفة الرياض عن إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودية إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

صحيفة الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن وصول ملك بريطانيا تشارلز وصل إلى المستشفى اليوم الجمعة للخضوع لإجراء جراحي لعلاج تضخم البروستاتا.

كما نشرت الشرق الأوسط عن ترقب صدور قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، حكمهم في طلب مقدَّم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تواجه اتهامات أمام «محكمة العدل الدولية» بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «رويترز».

ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمَّرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، بحياة أكثر من 25 ألف شخص.

وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة «إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة».

وقالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى «تدمير سكان» غزة.

وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.