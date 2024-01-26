وزير خارجية جنوب أفريقيا: يجب تسليط الضوء على محنة الأبرياء في فلسطين

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسي هو ضرورة تسليط الضوء على محنة الأبرياء في فلسطين.

ويترقب العالم ،في وقت سابق من اليوم ، قرار محكمة العدل الدولية في اتهام اسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين.

ويعتبر قرار المحكمة بمثابة إخضاع اسرائيل للعدالة الانسانية أو يطلق يدها في جرائمها ضد الانسانية.

وقالت المحامية الأيرلندية بلين ني غرالاي في مرافعتها التاريخية أمام المحكمة على ما يجري للفلسطينيين قائلة:"على أساس الأرقام الحالية، يقتل في المتوسط 247 فلسطينيا ويتعرضون لخطر القتل كل يوم، والعديد منهم يتمزقون حرفيا إلى أشلاء، وأكثر من 117 طفلا كل يوم".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 19 مجزرة" راح ضحيتها 183 قتيلا، ليرتفع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 26 ألف قتيل.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة استشهد فيها 183 فلسطيني و377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.