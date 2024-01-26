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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخي وصديقي.. خالد مرتجي ينعي العامري فاروق بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعي خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

 

وكتب خالد مرتجي :"ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا عامري لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا .... بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي بكل حزن واسي اخي وزميلي وصديقي العامري فاروق ... انا لله وانا اليه راجعون ".
 

تشيع عصر اليوم الجمعة، جنازة العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافتهالمنية قبل قليل، عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما.

وبحسب ما أعلنه شقيق العامري فاروق، الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباءالبيطريين سابقا، فإن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاةالعصر".
 

ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري .. بنفوسراضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي : الشريف/العامري فاروق العامري
وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما 
سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب".

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