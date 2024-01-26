انطلاق قافلة دعوية في القليوبية بعنوان الدفاع عن الأوطان.. تفاصيل

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إنطلاق القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية تحت عنوان الدفاع عن الأوطان والذى يتواكب مع إحتفال الدولة المصرية بعيد الشرطة ال 72.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن القافلة الدعوية أوضحت اهمية الحفاظ على الأوطان والتي تعد من أهم مقاصد الشرع الشريف .وأنه لا حياة بلا وطن وهو المعنى الذى لا يعرفه إلا من فقد الوطن.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن القافلة إقيمت بمساجد قرية سنهرة مركز طوخ وانطلقت بلقاء واعظات القليوبية حيث قامت الواعظتان تهاني عنانى وفاطمة الجيوشي بالمشاركة في القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية .

كما تضمنت القافلة المقرأة النموذجية للأصوات الحسنة للأئمة ومجلس الصلاة على سيدنا محمد وأداء صلاة الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن القافلة تضمنت أنشطة التثقيف للأطفال والذي يضم عددا من الفقرات تضم قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء القرية .

وأضاف وكيل الوزارة أنه جري افتتاح مسجد سيدي مبارك بالشموت مركز بنها اليوم بعد تجديده وإحلاله.