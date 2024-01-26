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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مصر تستهدف جذب 1.7% من حركة السياحة العالمية 2028..نواب: الدولة لديها مقومات فريدة.. وعلى الحكومة وضع خطة لتنمية القطاع

سياحة
سياحة

 

  • وزير السياحة : مصر حققت 9 %زيادة  في السياح خلال الـ 19 يوم الأوائل في 2024
  • برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار 
  • برلماني:قطاع السياحة شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية

 

شارك، أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة".


وأوضح أحمد عيسى أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.


وأضاف أن مصر حققت أيضاً نسبة زيادة 9 % خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023.


وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، مشيراً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى. 1.7 % بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

 

في هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة لكن ينقصها الاستغلال الأمثل، مطالبين الدولة بوضع خطة لإحداث تنمية مستدامة.


بداية ، أكد النائب أحمد ادريس عض مجلس النواب، أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر.

 

وأشار " إدريس " إلى أن مصر يوجد بها مقومات سياحية تساعدها على تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشددا على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.

 

في سياق متصل،أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن قطاع السياحة في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية والتى دائما ما تسعر لإحداث نمو اقتصادي وإسراع عجلة التنمية المستدامة .


وأشار " يحيي" في تصريحات لصدى البلد إلى أن  توجيهات القيادة السياسية المصرية باستمرار تقدم الدعم لقطاع السياحة يجدد الرهان على هذا القطاع الهام، بشكل يضمن عودته وبقوة  ، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الاقتصاد القومي فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .

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