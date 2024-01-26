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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاحب سيرة عطرة.. وزير الشباب والرياضة ينعي العامري فاروق

صدى البلد

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.


وقال وزير الشباب والرياضة: "العامري فاروق كان رجلاً وطنياً، وكان له دور بارز في دعم الرياضة المصرية، وكان دائمًا يسعى إلى تطوير الرياضة المصرية ورفع مكانتها، وكان شخصية محبوبة من الجميع، وكان له دور بارز في خدمة النادي الأهلي".


وأكد "صبحي" أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.


وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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