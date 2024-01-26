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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل تحطم طائرة نقل عسكرية في بيلجورود الروسية

طائرة روسية
طائرة روسية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه في آخر مستجدات لحادث إسقاط طائرة روسية في منطقة "بيلجورود" هو ما أعلنت به صباح اليوم خدمة الطوارئ الروسية عن إرسال الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما رجال الأمن الروسي في مكان تحطم الطائرة.

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وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أنه تم إرسال الصندوقين إلى مختبر خاص لكشف ملابسات الحادث، والجهة التي تقف وراء هذا الحادث، لكن المعلومات الأولية للجنة التحقيق الروسية يوم أمس، أعلنت أن  المسلحين الأوكرانيين ضالعين في هذه العملية.

 

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أكدت  رصد راداراتها الجوية إطلاق صواريخ عند توقيت سقوط الطائرة عند الأراضي الأوكرانية لذلك كل المعلومات والأشياء التي تستند عليها لجنة التحقيق الروسية تشير إلى أوكرانيا هي من تقف وراء تحطم الطائرة نتيجة إطلاق صاروخين أوكرانيين، تم تسليمهما إلى أوكرانيا في وقت سابق من  ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

ولفت أن روسيا تتهم أوكرانيا بأنها كانت تعلم مسبقا بأن موسكو تنقل جنود أوكران على متن هذه الطائرة إلى مطار "بيلجورود" لاستبدالهم مع جنود روس أسرى للجيش الأوكراني.

طائرة روسية

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