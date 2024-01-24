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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متنها أسرى أوكرانيين.. لحظة تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في بيلجورود|فيديو

تحطم طائرة نقل روسية
تحطم طائرة نقل روسية

 

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية روسية تحمل 65 أسير حرب أوكرانيين وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت صباح الأربعاء في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ولم يكن من الواضح على الفور ما سبب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا. كما لم يكن معروفا ما إذا كان أي شخص قد نجا.

وقالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب الحادث، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي"، فإن الطائرة التي تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية من طراز Ilyushin Il-76؛ ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين لتبادلهم في مقايضة.

وأظهر الفيديو المنشور على تطبيق تليجرام للمراسل من قبل Baza، وهي قناة مرتبطة بالخدمات الأمنية الروسية، طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض وتنفجر في كرة نارية واسعة. 

وIl-76 هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والبضائع والمعدات العسكرية والأسلحة جوا. ولديها طاقم عادي مكون من خمسة أشخاص، ويمكنها حمل ما يصل إلى 90 راكبا.

 

 

وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف إن "حادثا" غير محدد وقع في منطقة كوروشانسكي في المنطقة، شمال شرق مدينة بيلغجرود، وأنه سيفحص الموقع.

وقال إن المحققين وعمال الطوارئ كانوا بالفعل في مكان الحادث. وقال الكرملين ردا على سؤال أحد المراسلين إنه ينظر في الوضع.

وتعرضت منطقة بيلغورود، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، لهجوم متكرر من أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ضربة صاروخية في ديسمبر أسفرت عن مقتل 25 شخصا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوما صاروخيا روسيا كبيرا يبدو أنه تم تصميمه لإغراق الدفاعات الجوية الأوكرانية قد أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 130 شخصا.

وقال زيلينسكي على موقع X، تويتر سابقا، إن الوابل الذي يشتمل على أكثر من 40 صاروخا باليستيا وكروزيا ومضادا للطائرات وصواريخ موجهة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ضرب 130 مبنى سكنيا في ثلاث مدن أوكرانية، "جميع المنازل العادية".

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