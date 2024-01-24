عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من زيلينسكي بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب أوكران

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت وكالة “آر بي سي-أوكرانيا”، نقلاً عن مصادر، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ألغى رحلته الجوية في أوكرانيا بعد تحطم الطائرة إيل-76، التي كان على متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوكالة، في رسالة عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”: “قبل توضيح ملابسات تحطم الطائرة الروسية إيل-76... ألغى زيلينسكي رحلة إقليمية إلى المناطق الوسطى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدين بشدة هجوم كييف على الطائرة إيل-76، وهو عمل إرهابي مقصود ومتعمد، يظهر بوضوح عدم قدرة السلطات الأوكرانية على التفاوض.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نحن ندين بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في منطقة بيلجورود... سيتم تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين فيه، بما في ذلك المنظمون والمنفذون من العسكريين والمسؤولين المدنيين الأوكرانيين، وسيعانون من عقاب لا مفر منه ويستحقونه وفقًا للقانون".

بعد طلب روسيا .. قرار فرنسي بشأن طائرة الأسرى الأوكرانيين

روسيا: أمريكا تنشر أسلحتها النووية في 5 دول أعضاء بحلف الناتو

وذكّرت وزارة الخارجية الروسية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها "المجلس العسكري زيلينسكي" بوحشية مع أفراده العسكريين الذين تم أسرهم، كما ظهر في حالة الهجوم الصاروخي على مستعمرة يلينوفكا في عام 2022.

وأضاف البيان: "في كييف، كانوا يدركون جيدًا عملية التبادل الوشيكة. وكانوا يعرفون كيف وبأي طريق سيتم تسليم أسرى الحرب.. وكان الهجوم على الطائرة عملاً متعمدًا وواعيًا.. ويظهر الهجوم الإرهابي بوضوح عجز نظام كييف عن التفاوض”.

روسيا أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام: مخاوف زيلينسكي بدأت تتحقق

الصليب الأحمر: غزة تواجه إغلاقاً طبياً كاملاً

رويترز: واشنطن وبغداد بصدد بدء محادثات بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق

تفوق عملات 4 دول عربية .. ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

روسيا: أمريكا تنشر أسلحتها النووية في 5 دول أعضاء بحلف الناتو

21 جنديا إسرائيليا.. قيادي بكتائب القسام يكشف تفاصيل عملية المغازي

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تسافر إلى لاهاي قبل قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل

شاهد.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| فضل الأيام البيض من شهر رجب.. و12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بخاطرك

بالأسماء.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

مفاوضات مع نادٍ شهير | تحرّك في الأهلي بعد إصابة الشناوي

ريال مايوركا يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على جيرونا

قرار عاجل من زيلينسكي بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب أوكران

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

صور نادرة.. شاهد هيفاء وهبي قبل الشهرة

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ