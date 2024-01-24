رويترز: واشنطن وبغداد بصدد بدء محادثات بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن واشنطن وبغداد بصدد البدء في محادثات على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

وحسب “رويترز”، فإن السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، سلمت وزير خارجية العراق رسالة متعلقة بعملية إنهاء مهام التحالف الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل مساء اليوم الأربعاء السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، حيث تسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيتم دراسة هذه المذكرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبا.