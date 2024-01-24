الأكبر منذ عقود.. حلف الناتو يعلن بدء مناورات “المدافع الصامد”

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، عن بدء مناورته الأكبر منذ عقود، "المدافع الصامد"، والتي ستستمر عدة أشهر.

وكتب المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، على منصة “إكس”: أن "المدمرة يو إس إس جونستون هول أبحرت اليوم، إيذانًا ببدء أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، المدافع الصامد 2024".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية لمنع تصعيد الوضع.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات له: “بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت مهمتان واضحتين بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "الهدف الأول هو دعم أوكرانيا... والهدف الآخر هو منع التصعيد وحرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا".