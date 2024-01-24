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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عدد كبير.. كتائب القسام تفجر منزلا بداخله قوة إسرائيلية وتشتبك مع أخرى

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصنت فيه قوة إسرائيلية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف ما يزيد عن 15 جنديا إسرائيليا تحصنوا داخل منزل غرب مدينة خان يونس.

وقالت  كتائب القسام في بيانها : "تمكنا من استهداف قوة صهيونية تزيد على 15 جندياً تحصّنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

المقاومة الفلسطينية حماس كتائب القسام

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