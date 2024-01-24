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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أفادت القناة "13" العبرية بأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول مؤخرًا تنسيق اتصال له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.

ونقلت القناة العبرية، عن مصدرين مطلعين، قولهما: إنه في ظل الخلافات حول تحرك محتمل في محور فيلادلفيا؛ تقدم مكتب نتنياهو، عبر مقر الأمن الوطني، بطلب؛ لتنسيق مكالمة بينه وبين الرئيس السيسي "لكن دون جدوى".

وكانت آخر محادثة بين نتنياهو والرئيس السيسي، جرت خلال يونيو 2023.

وحسب القناة، أكد مسؤول في مكتب نتنياهو هذه التفاصيل، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي نفي اليوم الأربعاء، تسبب مصر في أي تأخيرات بشأن المساعدات إلى غزة، وألقى باللوم على إسرائيل.

وأشار الرئيس السيسي بأصابع الاتهام إلي تعمد إسرائيل تشديد الخناق على سكان غزة للاستفادة من إطلاق سراح الرهائن.

ودحض الرئيس السيسي فكرة إعاقة مصر للمساعدات خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن معبر رفح يظل مفتوحا 24 ساعة يوميا.

السيسي الاحتلال نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الرئيس السيسي

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