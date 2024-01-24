إعلان مهم من المجر بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، إن حكومته تدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أوربان عبر حسابه على منصة "إكس" أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في مكالمة هاتفية أنه سيواصل حث الجمعية الوطنية المجرية على التصويت لصالح انضمام السويد إلى الناتو وإتمام التصديق في أول فرصة ممكنة.

وفي 23 يناير الجاري، أقر مجلس النواب التركي مشروع قانون يصادق على البروتوكول الرسمي الذي يوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي الوقت الحالي، تظل المجر العضو الوحيد في حلف الناتو الذي لم يصدق برلمانه بعد على طلب عضوية ستوكهولم.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو في وقت واحد في 18 مايو 2022، قائلتين إن هذه الخطوة كانت مدفوعة بالتطورات في أوكرانيا، وأصبحت فنلندا رسميًا عضوًا في الناتو في 4 أبريل 2023.