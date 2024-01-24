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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: الوقاحة تسري في دماء القيادة الأوكرانية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أسلوب التواصل الذي تتبعه القيادة الأوكرانية بـ”الوقح”.

جاء ذلك ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن استعداده لحل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وأشار لافروف إلى أن رد فعل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان غير مهذب إلى حد ما على بيان ترامب.

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وقال وزير الخرجية الروسي: “من حيث المبدأ، فإن القيادة الأوكرانية لديها مثل هذا الأسلوب الفظ.. هل تذكرون أن السفير الأوكراني لدى ألمانيا وصف شولتس، المستشار، بأنه يشبه النقانق؟.. الوقاحة في دمائهم”.

وزير الخارجية الروسي لافروف زيلينسكي

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