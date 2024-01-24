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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معبر رفح مفتوح.. الخارجية: شروط تعجيزية تمنع التوصل إلى هدنة بغزة

علم مصر
علم مصر

قالت وزارة الخارجية، الجهود مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن هناك شروطا تعجيزية تمنع التوصل إلى هدنة في القطاع المحاصر.

وأضافت الخارجية لقناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية يمنع التوصل لأي اتفاق.

وأشارت الخارجية إلى أن سكان غزة يقتلون بسبب المناورات السياسية، لافتة إلى أن معبر رفح مفتوح وإسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات.

وكان السفير أسامة عبد الخالق ممثل مصر لدى مجلس الأمن، أكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية أصبح أولوية ملحة لا سيما بعد أن بدأ نطاقها يتوسع.

جاء ذلك في كلمته بجلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء التي تناقش تطورات الأوضاع في غزة.

وقال عبد الخالق إن الأوضاع الحالية بما فيها ما يحدث في البحر الأحمر يشكل تهديدًا واضحًا لأمن كافة دول العالم.

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية تحتم التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بشأن فتح كافة المعابر.

ولفت إلى أن إيصال المساعدات ووقف الحرب السبيل الوحيد للتصدي لنية إسرائيل المُبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق قط من جانب مصر.

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