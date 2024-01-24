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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأقمار الصناعية.. لافروف: روسيا كان بإمكانها رصد هجوم 7 أكتوبر قبل وقوعه

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن تراقب الأوضاع بالمنطقة عبر الأقمار الاصطناعية، وكان بإمكانها رصد هجوم 7 أكتوبر قبل وقوعه.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن  تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية "مقلقة".

وأكد أنه يجب أن نبذل الجهود لاستعادة وحدة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية أمر لا بد منه.

وأمس طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ببيان رئاسي من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والذي عارضته واشنطن.

وأهاب لافروف، بمجلس الأمن ألا يؤجل مسألة إنشاء دولة فلسطينية فلا بديل عن الإطار الدولي القائم لذلك.

وقال إن المطلوب هو مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية، مضيفاً أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يحصل إلا بحلول جماعية في المنطقة.

وأكد أن موسكو تسمع كلاما عن "اليوم التالي للحرب" دون النظر للأوضاع المأساوية حاليًّا للفلسطينيين، مؤكداً أن الدول الغربية عطّلت الجهود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب لافروف، بالإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن التطورات على حدود لبنان خطيرة وهي لم تبدأ بين عشية وضحاها.

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