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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: استعادة الأسرى ستتم بصفقة سيئة مجبرون عليها

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن استعادة الرهائن ستتم من خلال صفقة سيئة وفظيعة لكن إسرائيل مجبرة عليها.

وأوضح لابيد، أن الأولوية الآن لإعادة المخطوفين لأن إسرائيل تخلت عنهم.

وكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، قال اليوم الأربعاء، إن التسريبات المتصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن.

وأضاف جانتس: “شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبات متصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، هذه التسريبات تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن”.

وتابع: “هذا الهدف ملح، وهو لا يحل محل الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله حماس… لن نتخلى عنه أبداً”.

أول تعليق إسرائيلي على التسريبات بشأن صفقة الرهائن

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وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحركة لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

 وأضاف حمدان، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.

إسرائيل الرهائن المعارضة الإسرائيلية حماس

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