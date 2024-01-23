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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قاضية للاقتصاد ومقتل الرهائن ومئات الجنود .. ذعر في إسرائيل بسبب الحرب

حرب غزة
حرب غزة

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه هناك مخاوف في إسرائيل من أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى سلسلة تكاليف مؤلمة بما في ذلك مقتل الرهائن ومئات الجنود.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن “حرب طويلة الأمد قد تؤدي لضربة قاضية للاقتصاد وكارثة استراتيجية تتمثل في صراع مع إدارة بايدن”.

المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد لوزرائه، أن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق 6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن “المرحلة الثالثة تتضمن تسريح وحدات الاحتياط وتقليص القوات”.

كما تتضمن المرحلة الثالثة وقف العمليات البرية والانتقال للغارات وتأسيس منطقة أمنية في القطاع.

وأمس، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العالم سيطالب بضمانات إن أوقفنا الحرب ولن تستطيع إسرائيل استئنافها.

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ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المسئولين الذين حضروا اجتماع رئيس حكومة الاحتلال مع عائلات الرهائن، قولهم أن “نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن إسرائيل قدمت مخططا محدثا للصفقة، وتم تقديمه إلى حماس من خلال وسيط”.

وأعرب نتنياهو عن استعداده لتقديم تنازلات، على ما يبدو تلك المتعلقة بالإفراج الجماعي عن الأسري الفلسطينيين، وادعى أيضًا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي متحد بشأن هذه القضية.

غزة إدارة بايدن إسرائيل

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